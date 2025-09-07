закрыть
Соболенко расплакалась после второй подряд победы на US Open

  • 7.09.2025, 13:01
Соболенко расплакалась после второй подряд победы на US Open
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Эмоции белорусской теннисистки показали на видео.

Белорусская теннисистка, проживающая в Майами, США, Арина Соболенко сохранила кубок US Open, одержав победу со счетом 6:3, 7:6(3) над гражданкой США Амандой Анисимовой.

Белоруска не пропускала ни одного крупного финала на хардкорных кортах с 2022 года. Благодаря последнему трофею в ее активе появилось четыре победы на турнирах Большого шлема. Она стала первой за многие году женщиной, выигравшей один за другим Открытые турниры США. До нее Серена Уильямс завоевала три титула подряд с 2012 по 2014 год.

«Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда, кто прилетел, чтобы быть в моей ложе», — сказала Соболенко, упав на колени сразу по окончанию матча.

После игры теннисистка бурно отпраздновала вместе со своей командой победу.

В свою очередь, сыграв всего лишь второй раз в крупном финале, уроженка Нью-Джерси Анисимова привлекла на свою сторону болельщиков на знаменитом стадионе «Артур Эш», но так и не смогла развить успех.

«Это было замечательное лето. Проиграть в двух финалах подряд — это здорово, но в то же время это очень тяжело», — сказала 24-летняя Анисимова, расплакавшись после игры.

«Сегодня я недостаточно упорно боролась за свои мечты», — заявила она.

