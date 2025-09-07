Соболенко расплакалась после второй подряд победы на US Open
- 7.09.2025, 13:01
Эмоции белорусской теннисистки показали на видео.
Белорусская теннисистка, проживающая в Майами, США, Арина Соболенко сохранила кубок US Open, одержав победу со счетом 6:3, 7:6(3) над гражданкой США Амандой Анисимовой.
Белоруска не пропускала ни одного крупного финала на хардкорных кортах с 2022 года. Благодаря последнему трофею в ее активе появилось четыре победы на турнирах Большого шлема. Она стала первой за многие году женщиной, выигравшей один за другим Открытые турниры США. До нее Серена Уильямс завоевала три титула подряд с 2012 по 2014 год.
LOOK WHAT IT MEANS FOR ARYNA SABALENKA 🥺— SportsCenter (@SportsCenter) September 6, 2025
She wins back-to-back US Open titles 🏆🏆 pic.twitter.com/kVayVsXnzD
«Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда, кто прилетел, чтобы быть в моей ложе», — сказала Соболенко, упав на колени сразу по окончанию матча.
После игры теннисистка бурно отпраздновала вместе со своей командой победу.
let the champagne bottles pop, Aryna Sabalenka! 🍾 pic.twitter.com/5dUJt3bZCd— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
В свою очередь, сыграв всего лишь второй раз в крупном финале, уроженка Нью-Джерси Анисимова привлекла на свою сторону болельщиков на знаменитом стадионе «Артур Эш», но так и не смогла развить успех.
«Это было замечательное лето. Проиграть в двух финалах подряд — это здорово, но в то же время это очень тяжело», — сказала 24-летняя Анисимова, расплакавшись после игры.
«Сегодня я недостаточно упорно боролась за свои мечты», — заявила она.