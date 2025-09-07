Соболенко расплакалась после второй подряд победы на US Open 7.09.2025, 13:01

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Эмоции белорусской теннисистки показали на видео.

Белорусская теннисистка, проживающая в Майами, США, Арина Соболенко сохранила кубок US Open, одержав победу со счетом 6:3, 7:6(3) над гражданкой США Амандой Анисимовой.

Белоруска не пропускала ни одного крупного финала на хардкорных кортах с 2022 года. Благодаря последнему трофею в ее активе появилось четыре победы на турнирах Большого шлема. Она стала первой за многие году женщиной, выигравшей один за другим Открытые турниры США. До нее Серена Уильямс завоевала три титула подряд с 2012 по 2014 год.

LOOK WHAT IT MEANS FOR ARYNA SABALENKA 🥺



She wins back-to-back US Open titles 🏆🏆 pic.twitter.com/kVayVsXnzD — SportsCenter (@SportsCenter) September 6, 2025

«Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда, кто прилетел, чтобы быть в моей ложе», — сказала Соболенко, упав на колени сразу по окончанию матча.

После игры теннисистка бурно отпраздновала вместе со своей командой победу.

let the champagne bottles pop, Aryna Sabalenka! 🍾 pic.twitter.com/5dUJt3bZCd — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

В свою очередь, сыграв всего лишь второй раз в крупном финале, уроженка Нью-Джерси Анисимова привлекла на свою сторону болельщиков на знаменитом стадионе «Артур Эш», но так и не смогла развить успех.

«Это было замечательное лето. Проиграть в двух финалах подряд — это здорово, но в то же время это очень тяжело», — сказала 24-летняя Анисимова, расплакавшись после игры.

«Сегодня я недостаточно упорно боролась за свои мечты», — заявила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com