Ученые раскрыли один из важных секретов Марса
- 7.09.2025, 16:34
- 1,510
Специалисты совершили новое открытие.
Ученые установили, что Марс имеет внутреннюю структуру, схожую с земной: твердое внутреннее ядро окружено жидким внешним. Это открытие основывается на данных миссии NASA InSight и помогает объяснить, как эволюционировала «Красная планета», пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Ранее считалось, что ядро Марса полностью жидкое, но новая работа группы Хуисина Би из Университета науки и технологий Китая выявила признаки твердого слоя внутри. Радиус внутреннего ядра оценивается примерно в 610 км.
Эта находка важна для понимания истории планеты. Когда-то у Марса, вероятно, было более плотное магнитное поле, удерживавшее атмосферу и позволявшее воде течь по поверхности. Однако со временем ядро остыло, динамика в жидком слое прекратилась, и магнитное поле исчезло. Это могло привести к утрате атмосферы и превращению Марса в холодную пустыню.
Сейсмографы InSight фиксировали «марсотрясения» и позволили ученым проследить прохождение волн через недра планеты. Первые результаты в 2021 году указывали на полностью жидкое ядро, но последующие анализы с применением новых методов выявили более сложную структуру.
Открытие твердого ядра делает гипотезу о существовании в прошлом марсианского динамо — механизма генерации магнитного поля — более вероятной. Это объясняет следы древнего магнетизма в коре планеты и поддерживает теорию о том, что в прошлом Марс был более пригоден для жизни.