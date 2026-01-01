ВСУ поразили НПЗ в Краснодарском крае и нефтебазу Росрезерва в Ярославской области 1.01.2026, 4:59

Иллюстрационное фото

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что 31 декабря были поражены Туапсинский НПЗ, нефтегазовый терминал Таманьнефтегаз, нефтебаза Росрезерва и ряд других целей российских оккупантов.

В частности в Генштабе заявили, что зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ с последующим пожаром.

В результате этого удара повреждены установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.

«Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в РФ. Предприятие ориентировано на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год», — напомнили в Генштабе.

Также в сообщении отмечается, что Туапсинский НПЗ является частью энергетического тыла России, производит автомобильный бензин различных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо, мазут и задействован в обеспечении вооруженных сил страны-агрессора.

Кроме того, в Генштабе заявили об огневом поражении нефтегазового терминала Таманьнефтегаз возле поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края РФ.

«Предприятие предназначено для хранения и дальнейшей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов с целью экспорта и обеспечения вооруженных сил агрессора. Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала», — говорится в сообщении.

В ночь на 31 декабря украинские ударные беспилотники успешно атаковали федеральное государственное казенное учреждение Темп в городе Рыбинск, Ярославской области России, — добавили в Генштабе.

«Нефтебаза Росрезерва Темп занимается хранением, приемкой, отпуском и учетом стратегических запасов, включая нефтепродукты. Цель поражена, на объекте наблюдается масштабный пожар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что степень нанесенного объектам энергетического тыла врага ущерба еще уточняется.

«Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по временному пункту базирования речных катеров возле Еленовки, на временно оккупированной территории украинского Крыма, и поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель в Донецкой области», — заявили в Генштабе.

