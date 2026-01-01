Для индивидуальных предпринимателей вводят очередные изменения
- 1.01.2026, 6:36
Что на этот раз.
В Беларуси в 2026 году введут очередные изменения для индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС).
С 1 января введены изменения по единому налогу — воспользоваться им смогут ИП, которые работают в строительстве и такси — в том числе перевозки пассажиров по заказам, полученным через интернет и средства электросвязи.
Что касается строительных услуг, то это земляные и электромонтажные работы, сантехника, отделка помещений, установка заборов, навесов, жалюзи, бурение водяных скважин небольшого диаметра и другие виды работ, востребованные на рынке частных услуг.
При этом без изменений сохраняется возможность применять единый налог для индивидуальных предпринимателей, которые торгуют определенными группами товаров, а также для тех, кто предоставляет жилье для краткосрочного проживания.
Для ИП, которые из-за изменений законодательства утратят право на единый налог, предусмотрен переходный порядок. Им необходимо будет скорректировать налоговую декларацию за первый квартал 2026 года и подать ее не позже 31 марта.