Для индивидуальных предпринимателей вводят очередные изменения 1.01.2026, 6:36

Что на этот раз.

В Беларуси в 2026 году введут очередные изменения для индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС).

С 1 января введены изменения по единому налогу — воспользоваться им смогут ИП, которые работают в строительстве и такси — в том числе перевозки пассажиров по заказам, полученным через интернет и средства электросвязи.

Что касается строительных услуг, то это земляные и электромонтажные работы, сантехника, отделка помещений, установка заборов, навесов, жалюзи, бурение водяных скважин небольшого диаметра и другие виды работ, востребованные на рынке частных услуг.

При этом без изменений сохраняется возможность применять единый налог для индивидуальных предпринимателей, которые торгуют определенными группами товаров, а также для тех, кто предоставляет жилье для краткосрочного проживания.

Для ИП, которые из-за изменений законодательства утратят право на единый налог, предусмотрен переходный порядок. Им необходимо будет скорректировать налоговую декларацию за первый квартал 2026 года и подать ее не позже 31 марта.

