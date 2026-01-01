Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине более 200 дронов
- 1.01.2026, 10:05
Силы ПВО сбили большинство вражеских беспилотников.
В новогоднюю ночь, 1 января, Россия атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 31 декабря до утра 1 января россияне атаковали Украину 205-ю ударными дронами типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым, Донецк. Около 130 из них «Шахеды».
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских беспилотников типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 15 локациях.
«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!» - предупреждают Воздушные силы Украины.