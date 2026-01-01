Мир встретил новый 2026 год 4 1.01.2026, 10:40

Чтобы вся планета вошла в Новый год, требуется 26 часов.

Чтобы вся наша планета вошла в 2026 год, требуется целых 26 часов, начиная с Киритимати в 10.00 по Гринвичу в среду и заканчивая соседним островом Бейкер в 12.00 по Гринвичу в четверг, сообщает ВВС.

Первым новый год встретил остров Киритимати — часть тихоокеанского государства Кирибати, расположенного к югу от Гавайев и к северо-востоку от Австралии. Оно состоит из нескольких атоллов — коралловых рифов в форме кольца — и простирается почти на 4000 км с востока на запад.

Кирибати обрело независимость от Великобритании в 1979 году. Население архипелага составляет около 116 000 человек. Несмотря на то, что Кирибати находится почти прямо к югу от Гавайев, Новый год здесь отмечают на целый день раньше.

Новая Зеландия и несколько островов в Тихом океане, в том числе Тонга и Самоа, уже встретили 2026 год.

В Британии новогодняя ночь выдалась морозной, во многих регионах страны ожидается резкое похолодание. Тем не менее тысячи людей собрались в центре Лондона, чтобы посмотреть традиционный новогодний салют в честь наступления 2026-го года.

Десятки тысяч человек собрались посмотреть на фейерверк у Эдинбургского замка в столице Шотландии. В прошлом году салют отменили из-за плохой погоды, а в этом году в Эдинбурге состоялись и салют, и большое веселье на улицах по случаю наступления 2026-го года.

В Барселоне новогоднее шоу проходило на горе Монжуик и состояло из четырех частей, вдохновленных четырьмя стихиями: воздухом, водой, землей и огнем. Центральными элементами были пиротехника, дроны и музыка.

Новогодние традиции

Фейерверки — едва ли не самая популярная новогодняя традиция. С наступлением полуночи грандиозные шоу проходят по всему миру, от гавани Сиднея до пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Датчане бьют тарелки на пороге домов друзей — считается, что это принесет удачу в течение следующих 12 месяцев.

В США жители Нью-Йорка ведут обратный отсчет до падения шара на Таймс-сквер — блестящий шар опускается по флагштоку и достигает нижней точки, когда часы бьют полночь.

Жители Винсеннеса, штат Индиана, бросают арбузы на землю.

В Испании принято съедать по виноградине с каждым ударом часов в полночь, 12 виноградин подряд — в надежде на 12 счастливых месяцев в наступающем году.

Звон колоколов — еще одна традиция для части жителей Японии и Южной Кореи. В Японии колокола звонят 108 раз, что делает начало года очень шумным.

Чечевица символизирует удачу в новом году для жителей Бразилии, поэтому многие из них едят ее в больших количествах в рамках празднования.

