1 января 2026
У сотрудников БелЖД на несколько дней забирают телефоны со всеми паролями

  1.01.2026
Ищут «шпионов».

На Белорусской железной дороге (БелЖД) продолжается масштабная кампания по выявлению так называемых шпионов среди сотрудников. Ее проводят люди, которых сами работники называют силовиками и которые, по их словам, встроены в систему управления предприятия на разных уровнях, рассказали в «Сообществе железнодорожников Беларуси».

Некоторое время назад всех работников БелЖД без исключения обязали под подпись ознакомиться с перечнем действий, которые в нынешних белорусских реалиях могут быть признаны преступлениями против государства. Особое внимание уделяется любой, даже гипотетической, утечке информации — неважно, идет ли речь о перевозках, внутреннем состоянии предприятия или других аспектах работы.

После этих «разъяснений» сотрудников БелЖД заставили подписывать письменные предупреждения об ответственности, включая уголовную. Сначала подписи собирали у тех, кто по службе имеет доступ к информации, в том числе связанной с воинскими перевозками. Затем эта практика распространилась абсолютно на всех — от инженеров и управленцев до уборщиков, сторожей и другого вспомогательного персонала, который не имеет отношения ни к перевозкам, ни к экономической деятельности гособъединения.

«Вариант отказаться от подписи под этим «предупреждением об ответственности» вовсе не предусмотрен. Лица, не подписавшие его, в лучшем случае при любом удобном случае увольнялись с предприятия», — говорят в сообществе.

Теперь кампания перешла в новую фазу. На БелЖД регулярно проходят встречи с коллективами и «лекции» об информационной безопасности. Формально речь идет о цифровой гигиене, но на практике, как утверждают работники, это сопровождается запугиванием и постоянными напоминаниями об уголовной ответственности за любое «неосторожное действие».

Параллельно проводятся массовые проверки личных телефонов сотрудников. Курирует этот процесс заместитель начальника БелЖД по вопросам безопасности Игорь Козловский, а непосредственное участие принимают представители службы информационной безопасности и отделов режима. Руководит службой информационной безопасности, по имеющимся данным, сотрудник КГБ.

Проверки затрагивают всех — от руководителей и инженерно-технического персонала до рядовых рабочих на линейных предприятиях. В управлении и отделениях БелЖД проверяющие обычно объясняют свои требования желанием показать сотруднику, насколько его телефон якобы уязвим и как он, «сам того не зная», может распространять информацию. Инженеров вызывают к начальству под нейтральным предлогом, где их уже ждут представители силовых структур, и требуют показать переписки в мессенджерах.

«А вот с обычными рабочими вообще не церемонятся — попросту требуют сдать телефон со всеми пин-кодами и паролями для полного доступа к нему и уносят, предположительно, в службу информационной безопасности (или отделы режима) на срок до трех суток. Мотивируют это требование тем, что все работники подписали упомянутое выше «предупреждение об ответственности», — говорят в сообществе.

Сообщения о таких изъятиях поступают уже более полутора месяцев с разных предприятий и отделений БелЖД, чаще всего — из Минского отделения.

Известны случаи, когда после отказа показать телефон человека уже на следующий день принудительно доставляли на «беседу» в силовые органы. В каком формате проходили такие разговоры и чем они заканчивались, работники предпочитают не уточнять.

По мнению членов сообщества, изъятие устройств нужно не только для разового копирования данных, но и для возможной установки программ, позволяющих в дальнейшем вести скрытое наблюдение за владельцем телефона.

