У сотрудников БелЖД на несколько дней забирают телефоны со всеми паролями 26 1.01.2026, 10:43

Ищут «шпионов».

На Белорусской железной дороге (БелЖД) продолжается масштабная кампания по выявлению так называемых шпионов среди сотрудников. Ее проводят люди, которых сами работники называют силовиками и которые, по их словам, встроены в систему управления предприятия на разных уровнях, рассказали в «Сообществе железнодорожников Беларуси».

Некоторое время назад всех работников БелЖД без исключения обязали под подпись ознакомиться с перечнем действий, которые в нынешних белорусских реалиях могут быть признаны преступлениями против государства. Особое внимание уделяется любой, даже гипотетической, утечке информации — неважно, идет ли речь о перевозках, внутреннем состоянии предприятия или других аспектах работы.

После этих «разъяснений» сотрудников БелЖД заставили подписывать письменные предупреждения об ответственности, включая уголовную. Сначала подписи собирали у тех, кто по службе имеет доступ к информации, в том числе связанной с воинскими перевозками. Затем эта практика распространилась абсолютно на всех — от инженеров и управленцев до уборщиков, сторожей и другого вспомогательного персонала, который не имеет отношения ни к перевозкам, ни к экономической деятельности гособъединения.

«Вариант отказаться от подписи под этим «предупреждением об ответственности» вовсе не предусмотрен. Лица, не подписавшие его, в лучшем случае при любом удобном случае увольнялись с предприятия», — говорят в сообществе.

Теперь кампания перешла в новую фазу. На БелЖД регулярно проходят встречи с коллективами и «лекции» об информационной безопасности. Формально речь идет о цифровой гигиене, но на практике, как утверждают работники, это сопровождается запугиванием и постоянными напоминаниями об уголовной ответственности за любое «неосторожное действие».

Параллельно проводятся массовые проверки личных телефонов сотрудников. Курирует этот процесс заместитель начальника БелЖД по вопросам безопасности Игорь Козловский, а непосредственное участие принимают представители службы информационной безопасности и отделов режима. Руководит службой информационной безопасности, по имеющимся данным, сотрудник КГБ.

Проверки затрагивают всех — от руководителей и инженерно-технического персонала до рядовых рабочих на линейных предприятиях. В управлении и отделениях БелЖД проверяющие обычно объясняют свои требования желанием показать сотруднику, насколько его телефон якобы уязвим и как он, «сам того не зная», может распространять информацию. Инженеров вызывают к начальству под нейтральным предлогом, где их уже ждут представители силовых структур, и требуют показать переписки в мессенджерах.

«А вот с обычными рабочими вообще не церемонятся — попросту требуют сдать телефон со всеми пин-кодами и паролями для полного доступа к нему и уносят, предположительно, в службу информационной безопасности (или отделы режима) на срок до трех суток. Мотивируют это требование тем, что все работники подписали упомянутое выше «предупреждение об ответственности», — говорят в сообществе.

Сообщения о таких изъятиях поступают уже более полутора месяцев с разных предприятий и отделений БелЖД, чаще всего — из Минского отделения.

Известны случаи, когда после отказа показать телефон человека уже на следующий день принудительно доставляли на «беседу» в силовые органы. В каком формате проходили такие разговоры и чем они заканчивались, работники предпочитают не уточнять.

По мнению членов сообщества, изъятие устройств нужно не только для разового копирования данных, но и для возможной установки программ, позволяющих в дальнейшем вести скрытое наблюдение за владельцем телефона.

