«Режим можно сломать»: наследный принц Ирана призвал к усилению протестов 8 10.01.2026, 19:41

3,508

Он отдельно обратился к работникам ключевых отраслей экономики.

Наследный принц Ирана Реза Пахлави обратился к иранцам с призывом усилить уличные протесты и начать общенациональные забастовки. Он заявил, что именно такие действия могут парализовать режим и привести к его падению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение наследного принца Ирана Резы Пахлави в соцсети Х.

Реза Пахлави, проживающий в США, обнародовал видеообращение к иранцам на фоне новой волны протестов в стране. В нем он призвал граждан не только выходить на демонстрации, но и брать под контроль ключевые части городов.

- Ваше очередное и славное присутствие на улицах Ирана стало сокрушительным ответом на угрозы предательского и преступного лидера Исламской Республики, - заявил Пахлави, добавив, что тот «увидел эти изображения из своего хранилища и задрожал от страха».

По словам принца, протесты должны стать более скоординированными и направленными на подрыв финансовой основы режима.

- Сделав наше присутствие на улицах более целенаправленным и перекрыв финансовые каналы, мы полностью поставим на колени Исламскую Республику, - подчеркнул он.

Пахлави отдельно обратился к работникам ключевых отраслей экономики.

- Я призываю работников транспорта, нефти, газа и энергетики начать общенациональную забастовку, - добавил принц Ирана.

Он также попросил иранцев выйти на улицы 10-11 января с национальной символикой и не ограничиваться короткими маршами.

- Наша цель - не просто выйти на улицы, наша цель - подготовиться к завоеванию и защите центров городов, - подчеркнул Пахлави.

Отдельное обращение он адресовал военным и силам безопасности, которые, по его словам, поддерживают протестное движение.

- Замедляйте и разрушайте машину репрессий, чтобы в решающий день мы могли полностью ее остановить, - сказал принц.

В конце Пахлави заявил о готовности вернуться в Иран.

- Я готовлюсь вернуться на родину, чтобы быть с вами, когда наша национальная революция победит. Я верю, что этот день очень близок, - заявил он.

Принц в изгнании

Реза Пахлави - сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави, который был свергнут во время Исламской революции 1979 года. С тех пор страной руководит теократический режим, а семья Пахлави живет в изгнании.

В последние месяцы Иран охватывают новые волны протестов, вызванные экономическим кризисом, политическими репрессиями и ростом недовольства властью.

Пахлави активно использует социальные сети и международные медиа, пытаясь превратить стихийные выступления в скоординированное общенациональное движение против режима.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com