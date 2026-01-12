закрыть
12 января 2026, понедельник
«Барселона» обыграла «Реал» в грандиозном матче

  • 12.01.2026, 8:19
«Барселона» обыграла «Реал» в грандиозном матче

Каталонцы выиграли в финале Суперкубка Испании по футболу.

«Барселона» со счетом 3:2 победила «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании по футболу. Турнир проходил в Саудовской Аравии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рафинья (36-я и 72-я минуты) и Роберт Левандовский (45+4). У проигравших отличились Винисиус (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6). У «Барселоны» был удален Френки де Йонг (90+1). Для Винисиуса это первый гол за 19 матчей, включая национальную команду.

Суперкубок Испании с сезона-2019/20 проводится в формате мини-турнира. Обычно в нем принимают участие чемпион и вице-чемпион страны, а также победитель и финалист национального кубка.

