Шимпанзе-гений умерла в Японии 12.01.2026, 22:02

2,058

Ей было почти 50 лет.

В Японии умерла необычная шимпанзе по имени Ай (в переводе с японского означает «любовь»).

Она была одной из самых известных обезьян в истории науки и успела стать символом исследований интеллекта животных.

Ай умела считать, различать цвета и даже рисовать, а ее способности изучали почти полвека, пишет BBC.

О смерти Ай сообщил Институт Киотского университета. Там она жила с конца 1970-х годов.

По данным BBC, причиной смерти шимпанзе-гения стали старость и отказ внутренних органов. В последние часы рядом с животным находились сотрудники научного центра.

Ай родилась в Западной Африке, а в 1977 году ее перевезли в Японию. В Киото она стала ключевой участницей исследовательской программы Ai Project, посвященной изучению мышления и памяти шимпанзе.

Уже в возрасте полутора лет Ай начала работать со специальной клавиатурой, подключенной к компьютеру. С ее помощью ученые изучали, как шимпанзе запоминают информацию и обучаются новым навыкам.

К пяти годам Ай знала числа от одного до шести, могла назвать цвет и предмет среди более чем 300 образцов. Кроме того, она распознавала свыше 100 китайских иероглифов и выучила английский алфавит.

Вне экспериментов Ай с удовольствием рисовала маркерами и красками. В отличие от других приматов, она делала это без поощрения едой – просто из интереса.

Японские СМИ также вспоминали необычный эпизод: однажды Ай сумела сбежать из вольера вместе с другим шимпанзе, воспользовавшись украденным ключом.

В 2000 году у шимпанзе родился сын Аюму, который тоже прославился феноменальной памятью.

