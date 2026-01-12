Российская разведка набросилась на главу Константинопольского патриархата 6 12.01.2026, 23:08

6,722

Фото: EPA

СВР выступила с резким заявлением в адрес патриархата Варфоломея.

Служба внешней разведки (СВР) России в своем официальном заявлении назвала Константинопольского патриарха Варфоломея «антихристом в рясе» и обвинила его в раскольнической деятельности. В пресс-релизе ведомства, говорится, что патриарх «расчленил православную Украину» и теперь «устремил свое черное око на страны Балтии». СВР утверждает, что Варфоломей, названный также «дьяволом во плоти», стремится вытеснить «русское православие» из балтийских государств, создавая там подконтрольные Константинополю структуры, передает The Moscow Times.

Согласно сообщению российской разведки, в этом его поддерживают британские спецслужбы, «подпитывающие русофобские настроения в Европе», власти балтийских стран и местные «националисты и неонацисты». «Он (Варфоломей. — Прим.) пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата путем переманивания их священников и паствы в искусственно созданные Константинополем маргинальные религиозные структуры», — заявили в СВР.

В документе также говорится о планах главы Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Черногорской православной церкви, что, по оценке спецслужбы, должно «нанести удар по „особо строптивой“ Сербской православной церкви». Пресс-релиз завершается цитатой из Нагорной проповеди о лжепророках: «Они приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри — волки хищные. <…> По плодам их узнаете их».

Константинопольский патриарх Варфоломей является главой Константинопольского Патриархата (его титул — Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх). В начале 2019 года он предоставил автокефалию Православной церкви Украины, что вызвало резкое неприятие со стороны Русской православной церкви. 24 февраля 2022 года патриарх Варфоломей осудил нападение России на Украину.

