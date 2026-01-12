Минобороны: НАТО 16 раз за неделю отправляло самолеты для разведки территории Беларуси 12.01.2026, 23:38

3,798

Виктор Хренин бьет тревогу.

В Беларуси зафиксировали по крайней мере 16 вылетов самолетов стран — членов НАТО для разведки территории страны в период с 5 по 11 января. Об этом рассказало белорусское минобороны в Telegram-канале.

«В течение минувшего года интенсивность воздушной разведки против нашей страны в отдельные дни достигала 10-12 вылетов», — добавили в пресс-службе.

12 января глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что ведомство внимательно отслеживает все полеты, которые происходят вдоль государственной границы страны.

По его словам, иностранные самолеты ежесуточно ведут разведку белорусской территории. Минск вырабатывает адекватные меры по реагированию на все возможные провокации, которые могут происходить, подчеркнул Хренин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com