Под Столином мужчина замерз насмерть в снегопад

Под Столином мужчина замерз насмерть в снегопад13
- 13.01.2026, 18:09
- 8,724
Мужчина днем 8 января ушел из дома и не вернулся.
Столинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 49-летнего жителя агрогородка Велемичи, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.
Мужчина днем 8 января ушел из дома и не вернулся. Его мать обратилась к правоохранителям. Поисковые мероприятия проводились несколько дней. В это время были сложные погодные условия, сильные снегопады.
— Днем 11 января тело мужчины было обнаружено в том же агрогородке под снегом. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Каких-либо телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере смерти, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказал Роман Зармаев.
Он отметил, что, по предварительным данным, смерть наступила из-за переохлаждения.
Столинский РОСК выяснит все обстоятельства случившегося во время проверки.