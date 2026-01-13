закрыть
13 января 2026, вторник, 23:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Столином мужчина замерз насмерть в снегопад

13
  • 13.01.2026, 18:09
  • 8,724
Под Столином мужчина замерз насмерть в снегопад

Мужчина днем 8 января ушел из дома и не вернулся.

Столинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 49-летнего жителя агрогородка Велемичи, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

Мужчина днем 8 января ушел из дома и не вернулся. Его мать обратилась к правоохранителям. Поисковые мероприятия проводились несколько дней. В это время были сложные погодные условия, сильные снегопады.

— Днем 11 января тело мужчины было обнаружено в том же агрогородке под снегом. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Каких-либо телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере смерти, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказал Роман Зармаев.

Он отметил, что, по предварительным данным, смерть наступила из-за переохлаждения.

Столинский РОСК выяснит все обстоятельства случившегося во время проверки.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин