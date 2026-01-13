закрыть
У Британии есть уникальная возможностью ограничить незаконные потоки нефти

1
  • 13.01.2026, 18:45
  • 2,572
У Британии есть уникальная возможностью ограничить незаконные потоки нефти

В руках брокеров есть серьезный рычаг.

Скандал с нефтяным танкером «Маринера» — ранее известным как «Белла 1» — вновь привлек внимание к глобальной проблеме «теневых флотов», перевозящих нефть и нефтепродукты из России, Венесуэлы и Ирана в обход санкций. Танкер был захвачен американскими силами в Атлантике после многократных попыток обойти американские ограничения. Россия, в свою очередь, обеспечила ему эскорт, включая подводную лодку, что вызвало резкое обострение международной напряженности, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты подчеркивают, что военные действия США и поддержка Королевского флота — это лишь часть борьбы. Не менее важную роль играет финансовая и юридическая инфраструктура, через которую проходят глобальные морские перевозки. Лондон, будучи ведущим центром судоходного брокерства, страхования и морского права, обладает уникальной возможностью ограничить незаконные потоки нефти, поддерживающие авторитарные режимы. Около четверти мировых доходов от судоходного брокерства проходят через Великобританию, а английское право остается стандартом для морских и страховых контрактов.

В 2025 году Великобритания ввела санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также против сотен танкеров «теневого флота». Через регуляторное давление был внедрен ценовой потолок, ограничивающий участие британских страховщиков и брокеров в операциях выше лимита. Эти меры сделали Лондон менее привлекательным для тех, кто пытается обходить санкции, однако пробелы остаются: фальшивые флаги, смена регистраций и переименование судов позволяют теневым сетям действовать дальше.

Британские эксперты предлагают три шага для усиления контроля:

— Усилить проверку высокорисковых сделок на морском рынке, включая раскрытие бенефициарного владельца, историю флага и соблюдение санкций.

— Расширить возможности и координацию правоохранительных органов, создав специализированное подразделение по контролю за морскими санкциями.

— Расширить санкционное поле на танкеры Венесуэлы и Ирана, координируя действия с региональными партнерами.

