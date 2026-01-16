закрыть
Британские СМИ рассекретили новый план Путина по Украине

  • 16.01.2026, 8:58
Британские СМИ рассекретили новый план Путина по Украине

«Дьявольски циничная стратегия».

Массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины в период сильных морозов направлены на создание новой волны украинских беженцев и усиление давления на страны ЕС.

Об этом сообщает The Spectator.

Заместитель редактора журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз в статье, опубликованной зимой 2026 года, заявил, что российская армия усилила атаки на энергетическую систему Украины в период резкого похолодания, пытаясь сделать города непригодными для жизни.

После нескольких неудачных зимних кампаний Кремль, по оценке автора материала, подошел к моменту, когда стратегия использования холода как оружия может дать результат.

При температурах до -16 градусов удары наносятся по системам отопления, электросетям и объектам жизнеобеспечения.

Масштаб ударов и последствия

«В течение прошлой недели Россия нанесла Украине беспрецедентный удар, выпустив почти 1100 дронов, 890 управляемых бомб и более 50 ракет, включая гиперзвуковую ракету «Орешник», нацеленных на электростанции и жилые дома в условиях жестокой холодной погоды», — отметил автор.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти атаки «циничным террором», подчеркнув, что более тысячи зданий остались без отопления.

С конца декабря без света и тепла временно оставались Одесса, Сумы, Днепр, Харьков, Житомир, Запорожье, а также отдельные районы Киева и пригороды.

Риск новой волны беженцев

Автор указывает, что разрушение теплосетей зимой имеет долгосрочный эффект: замерзшая вода разрывает трубы, а восстановление становится невозможным до весны.

В таких условиях многие украинцы оказываются перед тяжелым выбором — оставаться без базовых условий или покинуть страну. По данным Госпогранслужбы, пассажиропоток через границу в начале года вырос примерно на 27%.

Давление на Европу

В статье отмечается, что ряд стран ЕС уже готовится к возможному новому притоку беженцев. Германия, Польша, Чехия и Нидерланды корректируют подходы к поддержке украинцев на фоне роста усталости и бюджетных ограничений. Автор считает, что цель Кремля — создать политическое давление на европейские столицы через гуманитарный кризис.

«Стратегия Путина по лишению жилья украинского населения является дьявольски циничной. Но эта стратегия может оказаться разрушительно эффективной», — подытоживает он.

