16 января 2026, пятница, 14:23
Саудовская Аравия создаст военный союз с Сомали и Египтом

  • 16.01.2026, 14:15
В противовес ОАЭ.

Саудовская Аравия завершает работу над военным соглашением с Египтом и Сомали, их коалиция создается ради ограничения влияния ОАЭ в регионе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд вскоре отправится в Саудовскую Аравию для подписания договора, цель которого заключается в развитии стратегического сотрудничества в области безопасности в Красном море, а также в углублении военного партнерства между странами.

Саудовская Аравия всегда была сторонником территориальной целостности Сомали и его борьбы с исламистскими группировками, но новый пакт станет первым случаем, когда королевство попытается напрямую укрепить безопасность и вооруженные силы этой восточноафриканской страны, отмечает агентство.

Представитель правительства Сомали подтвердил, что соглашение находится в стадии разработки, но отказался от дальнейших комментариев. В правительствах Саудовской Аравии и Египта не ответили на запросы агентства.

ОАЭ усилили свое присутствие в Африке и инвестировали в порты Бербера в отколовшемся от Сомали штате Сомалиленд и Босасо в автономии Пунтленд, при этом признавая территориальную целостность Могадиша.

Сомали вышел из соглашения с ОАЭ по вопросам безопасности и портов, обвинив в нарушении своего суверенитета после эвакуации лидера йеменских сепаратистов через свою территорию. Саудовская Аравия заявила 8 января, что Объединенные Арабские Эмираты тайно на лодке вывезли из страны в Сомали лидера Южного переходного совета (ЮПС) Айдарус аз-Зубайди, разыскиваемого за государственную измену, и доставили его самолетом в Абу-Даби, сообщало AP.

