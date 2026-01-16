Из Грозного вылетел «самолет-госпиталь» МЧС РФ 16.01.2026, 23:20

1,346

Вероятно, в нем транспортируют Кадырова-младшего.

Ан-148-100ЕМ — самолет, используемый МЧС России в качестве «летающего госпиталя», — вылетел из Грозного, следует из данных сервиса Flightradar, на которые обратили внимание «Важные истории». Судно летит через Каспийское море.

На нем, вероятно, транспортируют сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, пострадавшего в ДТП в Грозном.

О том, что Кадырова-младшего срочно транспортируют в московскую больницу, сообщал источник «Фортанги». Собеседники «Кавказ.Реалий» утверждали, что сын главы Чечни — в тяжелом состоянии. После аварии он был доставлен в республиканскую больницу в Грозном и находился в реанимации без сознания.

