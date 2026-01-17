Трамп: Пришло время искать новое руководство в Иране 6 17.01.2026, 20:57

Нынешний режим он назвал некомпетентным.

Президент США Дональд Трамп, комментируя недавние протесты в Иране, призвал к смене руководства в стране. Об этом он заявил он в интервью Politico.

«Настало время искать новое руководство в Иране», — сказал глава Белого дома.

Помимо прочего, он употребил в адрес аятоллы Хаменеи эпитет «больной» и заявил, что в результате некомпетентного руководства Иран, по его словам, стал худшим местом для жизни на планете.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Трамп обратился к протестующим в Иране.

