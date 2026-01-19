закрыть
Трамп написал премьеру Норвегии, что больше не обязан думать о мире

  • 19.01.2026, 13:06
Трамп написал премьеру Норвегии, что больше не обязан думать о мире
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США обиделся, что ему не дали Нобелевскую премию.

Президент США Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стьоре, в котором заявил, что больше не чувствует обязанности думать о мире, поскольку не получил Нобелевскую премию мира.

Текст письма получил журналист PBS News Ник Шифрин от нескольких неназванных чиновников.

«Уважаемый Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн ПЛЮС, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, но теперь могу думать о том, что является хорошим и правильным для Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

В письме говорится, что Дания якобы не может защитить Гренландию от России или Китая.

«Почему они вообще имеют „право собственности“? Нет никаких письменных документов, только то, что сотни лет назад там причалила лодка, но мы тоже имели лодки, которые причаливали там», — отметил президент США.

Трамп также добавил, что сделал для НАТО «больше, чем кто-либо другой со времени его основания», а теперь Альянс якобы «должен сделать что-то для США».

