Трамп написал премьеру Норвегии, что больше не обязан думать о мире 19.01.2026, 13:06

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США обиделся, что ему не дали Нобелевскую премию.

Президент США Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стьоре, в котором заявил, что больше не чувствует обязанности думать о мире, поскольку не получил Нобелевскую премию мира.

Текст письма получил журналист PBS News Ник Шифрин от нескольких неназванных чиновников.

«Уважаемый Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн ПЛЮС, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, но теперь могу думать о том, что является хорошим и правильным для Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

В письме говорится, что Дания якобы не может защитить Гренландию от России или Китая.

«Почему они вообще имеют „право собственности“? Нет никаких письменных документов, только то, что сотни лет назад там причалила лодка, но мы тоже имели лодки, которые причаливали там», — отметил президент США.

Трамп также добавил, что сделал для НАТО «больше, чем кто-либо другой со времени его основания», а теперь Альянс якобы «должен сделать что-то для США».

NEW: @potus letter to @jonasgahrstore links @NobelPrize to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials:



Dear Ambassador:



President Trump has asked that the… — Nick Schifrin (@nickschifrin) January 19, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com