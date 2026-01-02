Трамп пообещал иранскому режиму ответ, если против демонстрантов применят силу 1 2.01.2026, 13:29

США готовы действовать.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на попытки властей Ирана подавить протесты в этой стране, самые масштабные с 2022 года.

«Если Иран откроет огонь по мирным протестующим и будет жестоко убивать их, по своему обыкновению, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы в полной боевой готовности и готовы действовать», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Сейчас в Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты по отношению к доллару США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%. 30 декабря к протестам присоединились студенты университетов, а акции распространились и на другие города. Участники выкрикивали лозунги против духовного руководства Ирана.

Moscow's worst nightmare continues to unfold in Iran as violent protests have now spread to over 50 cities, with demonstrators calling for the return of the royal family, now residing in the US.



The 17 year old Crown Prince Reza Pahlavi was at flight training school in Texas… pic.twitter.com/ouXSVhLorM — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) January 2, 2026

По состоянию на 1 января 2026 года было известно о по меньшей мере семи погибших людях из четырех разных городов Ирана, сообщало агентство Associated Press. В целом протесты охватили десятки городов.

Эти протесты стали самыми массовыми со времен беспорядков 2022 года, вызванных смертью Махсы Амини — молодой женщины, которую полиция морали обвинила в неподобающем ношении хиджаба.

Власти Ирана ввели усиленные меры безопасности в районах Тегерана, где в конце 2025-го начались антиправительственные демонстрации. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что правительство готово выслушать «законные требования» протестующих. Генеральный прокурор Мохаммад Мовахеди-Азад предупредил, что любые попытки дестабилизировать ситуацию получат «решительный ответ».

Агентство Reuters отмечает, что в последние годы власти в Иране жестко подавляли волны протестов, которые возникали из-за высоких цен, засухи, ограничения прав женщин и политических свобод, часто применяя массовые аресты.

Экономика страны уже много лет находится в тяжелом состоянии из-за санкций США и Запада, которые были введены в ответ на ядерную программу Тегерана. Напряженность в стране достигла пика в июне 2025 года во время 12-дневной войны с Израилем, что еще больше ухудшило финансовую ситуацию.

Violent protests continue spreading across Iran, now into the 5th day, with 27 cities now demonstrating against the Mullah regime.



1. Tehran, Tehran Province

2. Karaj, Alborz Province

3. Malard, Tehran Province

4. Isfahan, Isfahan Province

5. Najafabad, Isfahan Province

6.… pic.twitter.com/qwJIGX0b0v — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) January 1, 2026

