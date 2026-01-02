закрыть
Трамп пообещал иранскому режиму ответ, если против демонстрантов применят силу

1
  • 2.01.2026, 13:29
Трамп пообещал иранскому режиму ответ, если против демонстрантов применят силу

США готовы действовать.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на попытки властей Ирана подавить протесты в этой стране, самые масштабные с 2022 года.

«Если Иран откроет огонь по мирным протестующим и будет жестоко убивать их, по своему обыкновению, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы в полной боевой готовности и готовы действовать», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Сейчас в Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты по отношению к доллару США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%. 30 декабря к протестам присоединились студенты университетов, а акции распространились и на другие города. Участники выкрикивали лозунги против духовного руководства Ирана.

По состоянию на 1 января 2026 года было известно о по меньшей мере семи погибших людях из четырех разных городов Ирана, сообщало агентство Associated Press. В целом протесты охватили десятки городов.

Эти протесты стали самыми массовыми со времен беспорядков 2022 года, вызванных смертью Махсы Амини — молодой женщины, которую полиция морали обвинила в неподобающем ношении хиджаба.

Власти Ирана ввели усиленные меры безопасности в районах Тегерана, где в конце 2025-го начались антиправительственные демонстрации. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что правительство готово выслушать «законные требования» протестующих. Генеральный прокурор Мохаммад Мовахеди-Азад предупредил, что любые попытки дестабилизировать ситуацию получат «решительный ответ».

Агентство Reuters отмечает, что в последние годы власти в Иране жестко подавляли волны протестов, которые возникали из-за высоких цен, засухи, ограничения прав женщин и политических свобод, часто применяя массовые аресты.

Экономика страны уже много лет находится в тяжелом состоянии из-за санкций США и Запада, которые были введены в ответ на ядерную программу Тегерана. Напряженность в стране достигла пика в июне 2025 года во время 12-дневной войны с Израилем, что еще больше ухудшило финансовую ситуацию.

