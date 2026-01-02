Кирилл Буданов стал новым главой Офиса президента Украины

Кирилл Буданов стал новым главой Офиса президента Украины1
- 2.01.2026, 14:49
- 1,230
Об этом сообщил Зеленский.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов возглавил Офис президента Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Владимир Зеленский.
«Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, <…>.
Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО (Советом национальной безопасности. — Прим. ред.) Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги», — написал Зеленский.