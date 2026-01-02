В Жлобине загорелась школа 1 2.01.2026, 18:46

Видео.

В Жлобине на Гомельщине днем 2 января загорелась школа. Как рассказали в МЧС, пожар потушил сторож, о пострадавших в ведомстве не сообщили.

Судя по видео МЧС, возгорание случилось в средней школе № 12. На место ЧП приехало 4 машины МЧС.

Когда спасатели прибыли, они увидели плотное задымление в обеденном зале на первом этаже. «Возгорание ликвидировал сторож школы при помощи порошкового огнетушителя», – рассказали в ведомстве.

Огонь повредил холодильную витрину и продукты. Причина пожара пока неизвестна.

