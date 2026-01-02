Опубликован список самых ожидаемых боксерских боев 2026 года
В нем присутствует и Усик.
Издание The Ring опубликовало список десяти самых ожидаемых боксерских поединков на 2026 год.
Журнал выделил среди ожидаемых боев возможное противостояние украинца Александра Усика и Фабио Уордли, а также поединок британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
Топ-10 самых желанных поединков 2026 года от The Ring:
Супертяжелый вес: Александр Усик против Фабио Уордли
Супертяжелый вес: Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа
Тяжелый вес: Джей Опетая против Хильберто Рамиреса
Полутяжелый вес: Дмитрий Бивол против Давида Бенавидеса
Второй средний вес: Хамза Шираз против Диего Пачеко
Первый средний вес: Джарон Эннис против Вирджила Ортиса
Полусредний вес: Конор Бенн против Райана Гарсии
Полусредний вес: Лорен Прайс против Микаэлы Майер
Легкий вес: Кэролайн Дюбуа против Элиф Нур Турхан
Полулегкий вес: Наоя Иноуэ против Дзунто Накатани
Напомним, 38-летний Усик в июле нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Затем Александр отказался от титула WBO, чтобы не защищать его против Фабио Уордли и вызвал на бой Уайлдера.
Свой следующий бой Усик планирует провести против американца Деонтея Уайлдера.