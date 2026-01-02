Опубликован список самых ожидаемых боксерских боев 2026 года 2.01.2026, 21:38

В нем присутствует и Усик.

Издание The Ring опубликовало список десяти самых ожидаемых боксерских поединков на 2026 год.

Журнал выделил среди ожидаемых боев возможное противостояние украинца Александра Усика и Фабио Уордли, а также поединок британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Топ-10 самых желанных поединков 2026 года от The Ring:

Супертяжелый вес: Александр Усик против Фабио Уордли

Супертяжелый вес: Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа

Тяжелый вес: Джей Опетая против Хильберто Рамиреса

Полутяжелый вес: Дмитрий Бивол против Давида Бенавидеса

Второй средний вес: Хамза Шираз против Диего Пачеко

Первый средний вес: Джарон Эннис против Вирджила Ортиса

Полусредний вес: Конор Бенн против Райана Гарсии

Полусредний вес: Лорен Прайс против Микаэлы Майер

Легкий вес: Кэролайн Дюбуа против Элиф Нур Турхан

Полулегкий вес: Наоя Иноуэ против Дзунто Накатани

Напомним, 38-летний Усик в июле нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Затем Александр отказался от титула WBO, чтобы не защищать его против Фабио Уордли и вызвал на бой Уайлдера.

Свой следующий бой Усик планирует провести против американца Деонтея Уайлдера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com