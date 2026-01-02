закрыть
Опубликован список самых ожидаемых боксерских боев 2026 года

  • 2.01.2026, 21:38
Опубликован список самых ожидаемых боксерских боев 2026 года

В нем присутствует и Усик.

Издание The Ring опубликовало список десяти самых ожидаемых боксерских поединков на 2026 год.

Журнал выделил среди ожидаемых боев возможное противостояние украинца Александра Усика и Фабио Уордли, а также поединок британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Топ-10 самых желанных поединков 2026 года от The Ring:

Супертяжелый вес: Александр Усик против Фабио Уордли

Супертяжелый вес: Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа

Тяжелый вес: Джей Опетая против Хильберто Рамиреса

Полутяжелый вес: Дмитрий Бивол против Давида Бенавидеса

Второй средний вес: Хамза Шираз против Диего Пачеко

Первый средний вес: Джарон Эннис против Вирджила Ортиса

Полусредний вес: Конор Бенн против Райана Гарсии

Полусредний вес: Лорен Прайс против Микаэлы Майер

Легкий вес: Кэролайн Дюбуа против Элиф Нур Турхан

Полулегкий вес: Наоя Иноуэ против Дзунто Накатани

Напомним, 38-летний Усик в июле нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Затем Александр отказался от титула WBO, чтобы не защищать его против Фабио Уордли и вызвал на бой Уайлдера.

Свой следующий бой Усик планирует провести против американца Деонтея Уайлдера.

