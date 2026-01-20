Иран стоит на пороге «персидской весны»? 8 20.01.2026, 23:56

16,506

Хрупкие автократии в конечном счете рушатся.

Бывший посол США в Тунисе Гордон Грей провел параллели между нынешними протестами в Иране и «арабской весной» 2011 года. По его мнению, после падения режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года Тегеран оказался перед аналогичным кризисом, вызванным экономическим крахом, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на то, что режим в Иране пережил пять крупных волн протестов с 2009 года благодаря лояльности Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Грей предупреждает, что «хрупкие» автократии в конечном счете рушатся.

Грей вспоминает свой опыт работы в Тунисе в начале «арабской весны». В январе 2011 года массовые протесты свергли долгосрочного авторитарного лидера страны. Основной урок, который он извлек — недовольство экономикой, коррупцией, безработицей и ощущением утраты достоинства становится топливом для массовых протестов. Эти условия сегодня повторяются в Иране.

Ключевое отличие Ирана от стран «арабской весны» — верность сил безопасности. В Тунисе и Египте армии отказались стрелять по протестующим или даже заставили лидеров уйти в отставку. В Иране же КСИР и парамилитарные формирования остаются надежной опорой режима.

Тем не менее, отмечает Грей, выживание режима отличается от его успеха. Без решительных реформ и ответа на экономические и социальные запросы граждан исламская республика в итоге обречена. По словам дипломата, «история не повторяется, но часто рифмуется», и нынешние события в Иране могут стать новым витком масштабных социальных и политических изменений в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com