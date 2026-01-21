30 апреля 2026, четверг, 17:42
  • 21.01.2026, 10:59
Александра Олийникова: Во время протестов в Беларуси Соболенко заявила, что Лукашенко – ее президент
Александра Олийникова
Фото: Instagram

Украинская теннисистка раскритиковала участие российских и белорусских игроков в туре.

Украинская теннисистка Александра Олийникова (№92 WTA) в комментарии французскому изданию L’Équipe высказалась по поводу российских и белорусских игроков в туре, пишет «Трибуна».

– Мне очень больно. Это огромная проблема. Я считаю неприемлемым, что их не отстранили, как в других видах спорта.

Кое-кто хочет сделать вид, что мы все просто теннисисты, но это неправда: многие поддерживают своих диктаторов. Это легко проверить. Это люди с деньгами и влиянием, использующими свой образ, чтобы оправдывать агрессию против моей страны.

У них есть голос. Они не только молчат – многие поддерживают Александра Лукашенко и Владимира Путина, из-за которых взрывы трясут мою квартиру в Киеве. Это несправедливо. Из-за них мой народ страдает.

Они финансируют это, поддерживают пропаганду. Поэтому сегодня гибнут мирные жители – женщины и дети. Это неприемлемо. У меня ощущение, что я нахожусь рядом с опасными людьми – с опасными убеждениями и опасными действиями.

– О ком конкретно вы говорите?

– Например, о первой ракетке мира – Арине Соболенко. Вы знали, что в 2020 году она подписала письмо поддержки Лукашенко? Во время протестов в Беларуси, когда людей избивали на улицах за требование демократии, она заявила, что Лукашенко – ее президент.

Россиянка Диана Шнайдер получила награду от Путина и сказала, что будет рада получить отличие от своего президента.

Есть игроки, участвующие в выставочном турнире «Газпрома» в Санкт-Петербурге – компании, являющейся одним из главных спонсоров войны. Там играл Даниил Медведев и многие другие. А я в это время просыпалась от взрывов. Вы считаете это нормальным? Я – нет, – сказала Олийникова.

Ранее Олийникова надела футболку на пресс-конференцию Australian Open с надписью «Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но я не могу говорить об этом».

