Трамп сменил самолет и снова летит в Давос

Трамп сменил самолет и снова летит в Давос6
- 21.01.2026, 11:44
В CNN раскрыли подробности с задержкой президента США.
Президент США Дональд Трамп снова направляется на Всемирный экономический форум в Швейцарии после того, как его самолет вернулся в США из-за «незначительной электрической проблемы».
Об этом сообщил чиновник Белого дома, информирует CNN.
По данным СМИ, в настоящее время лидер США летит на Всемирный экономический форум на самолете Boeing C-32A, версии двухмоторного самолета 757, принадлежащего ВВС США.
Больше информации на данный момент не известно.
Ранее сообщалось, что самолет Трампа, летевший в Давос, возвращается в США из-за проблем с электропроводкой.
