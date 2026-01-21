Трамп сменил самолет и снова летит в Давос 6 21.01.2026, 11:44

В CNN раскрыли подробности с задержкой президента США.

Президент США Дональд Трамп снова направляется на Всемирный экономический форум в Швейцарии после того, как его самолет вернулся в США из-за «незначительной электрической проблемы».

Об этом сообщил чиновник Белого дома, информирует CNN.

По данным СМИ, в настоящее время лидер США летит на Всемирный экономический форум на самолете Boeing C-32A, версии двухмоторного самолета 757, принадлежащего ВВС США.

Больше информации на данный момент не известно.

Ранее сообщалось, что самолет Трампа, летевший в Давос, возвращается в США из-за проблем с электропроводкой.

