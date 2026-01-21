Икона не помогла Телеграм-канал «Призрак экономики»

21.01.2026, 15:20

6,328

Зато Путин наелся халявных булочек.

Путин продолжает убивать российский бизнес. Если крупный кряхтит и ворчит по закрытым тусовкам, то малый попытался вылезти публично, но с тем же нулевым результатом.

Во время декабрьской «прямой линии» добрый дядя Путин обещал разобраться с новым налогообложением владельцу люберецкой пекарни «Машенька». Денис Максимов пожаловался, что с переходом с патентной системы на налогообложение с уплатой НДС его бизнес перестанет быть рентабельным, и ему придется закрыть свое дело.

Путин попросил прислать ему булочек и даже поедал их под камеры, а в ответ отправил предпринимателю вино и икону.

Икона не помогла. В конце декабря Максимов записывал бодрые видео, призывая коллег - мелких бизнесменов формулировать общие требования, и уверял, что он на связи и с местными, и с региональными, и с федеральными чиновниками. Сегодня Максимов объявил, что несмотря на то, что под Новый год, благодаря путинской рекламе, спрос в «Машеньке» был вдвое выше даже предпраздничного, теперь дела идут так, что к апрелю-маю, он вынужден будет закрыть бизнес.

Скорее всего, это заявление - последний шанс Максимова напомнить о себе президенту и спасти свой бизнес.

Но вряд ли из этого что-то выйдет: Путин булочки покушал - и забыл. Но даже, если велит помочь конкретной пекарне, остальных это точно не спасет.

Мало ли таких пекарей-рестораторов по Руси? Одним больше, одним меньше. Да и вообще их не станет, в чем проблема? Они ж не стратегическую продукцию - патроны, танки, дроны - производят.

В 2025 году в России было ликвидировано 35,4 тыс. предприятий общепита, на 10% больше чем в 2024-м. Только в январе и и только в Москве закрылись 45 популярных ресторанов и баров. По прогнозу руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, в 2026 году закроется еще как минимум 465 заведений Москвы.

Ну, ничего страшного, москвичи, ешьте, как Путин, дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com