30 апреля 2026, четверг, 17:47
Икона не помогла

  • Телеграм-канал «Призрак экономики»
  • 21.01.2026, 15:20
Зато Путин наелся халявных булочек.

Путин продолжает убивать российский бизнес. Если крупный кряхтит и ворчит по закрытым тусовкам, то малый попытался вылезти публично, но с тем же нулевым результатом.

Во время декабрьской «прямой линии» добрый дядя Путин обещал разобраться с новым налогообложением владельцу люберецкой пекарни «Машенька». Денис Максимов пожаловался, что с переходом с патентной системы на налогообложение с уплатой НДС его бизнес перестанет быть рентабельным, и ему придется закрыть свое дело.

Путин попросил прислать ему булочек и даже поедал их под камеры, а в ответ отправил предпринимателю вино и икону.

Икона не помогла. В конце декабря Максимов записывал бодрые видео, призывая коллег - мелких бизнесменов формулировать общие требования, и уверял, что он на связи и с местными, и с региональными, и с федеральными чиновниками. Сегодня Максимов объявил, что несмотря на то, что под Новый год, благодаря путинской рекламе, спрос в «Машеньке» был вдвое выше даже предпраздничного, теперь дела идут так, что к апрелю-маю, он вынужден будет закрыть бизнес.

Скорее всего, это заявление - последний шанс Максимова напомнить о себе президенту и спасти свой бизнес.

Но вряд ли из этого что-то выйдет: Путин булочки покушал - и забыл. Но даже, если велит помочь конкретной пекарне, остальных это точно не спасет.

Мало ли таких пекарей-рестораторов по Руси? Одним больше, одним меньше. Да и вообще их не станет, в чем проблема? Они ж не стратегическую продукцию - патроны, танки, дроны - производят.

В 2025 году в России было ликвидировано 35,4 тыс. предприятий общепита, на 10% больше чем в 2024-м. Только в январе и и только в Москве закрылись 45 популярных ресторанов и баров. По прогнозу руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, в 2026 году закроется еще как минимум 465 заведений Москвы.

Ну, ничего страшного, москвичи, ешьте, как Путин, дома.

