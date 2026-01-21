Тепло вернулось в квартиры минчан только сегодня 21.01.2026, 15:26

1,568

Аварию устраняли двое суток.

Основные работы на поврежденном участке теплосети завершены, и отопление снова подаётся в жилые дома. Об этом в эфире «Первого информационного» рассказал заместитель директора ЖКХ № 1 Московского района Минска Денис Фёдоров.

В пяти районах Минска 19 января возникли проблемы с отоплением и горячей водой из-за прорыва участка тепломагистрали. В результате было нарушено теплоснабжение более 3 тысяч домов. Чтобы хотя бы временно их обогреть, были оперативно запущены местные резервные котельные.

Также местами из-за аварии образовался морозный смог, что может быть опасно для здоровья.

Напомним, в пяти из девяти районов Минска остыли батареи и пропала горячая вода. Снижение параметров теплоснабжения затронуло Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы. Трубу, ведущую от минской ТЭЦ-4, прорвало недалеко от улицы Академика Карского в микрорайоне Сухарево. Вода вытекла на проезжую часть и заблокировала движение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com