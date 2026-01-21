30 апреля 2026, четверг, 17:56
Трамп передумал вводить пошлины против стран ЕС

  • 21.01.2026, 23:54
Президент США Дональд Трамп 21 января в Truth Social заявил о выработке совместно с генсеком НАТО Марком Рютте рамок возможной сделки по Гренландии.

Глава Белого сообщил, что провел очень продуктивную встречу с Рютте в швейцарском Давосе на полях Всемирного экономического форума.

«Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, станет отличным для США и всех стран НАТО», – заверил Трамп.

Он отметил, что, исходя из достигнутой договоренности, «не будет вводить тарифы» против восьми стран НАТО, которые должны были вступить в силу 1 февраля.

По словам Трампа, дополнительные обсуждения ведутся в отношении проекта «Золотой купол», поскольку это касается Гренландии.

