Европа хочет укрепить свой ядерный арсенал из-за сомнений в США 4 22.01.2026, 13:18

Фото: Win McNamee / Getty Images

Европейские страны рассматривают ряд вариантов.

Европейские страны начали всерьез обсуждать варианты укрепления собственной ядерной безопасности на фоне растущих сомнений в готовности США и дальше обеспечивать защиту континента от ядерной России. Об этом сообщили шесть высокопоставленных европейских чиновников, пишет NBC News (перевод — сайт Charter97.org).

По их словам, дискуссии активизировались в последние недели — на фоне резкой критики Европы со стороны президента США Дональда Трампа, его заявлений в Давосе и требований о передаче Гренландии под американский контроль. В этих условиях европейские лидеры рассматривают возможность большей опоры на ядерные силы Франции и Великобритании либо даже создания собственных национальных программ.

Франция остается единственной страной ЕС, обладающей ядерным оружием. Ожидается, что в ближайшие недели президент Франции Эммануэль Макрон выступит с программной речью о роли французского ядерного арсенала в обеспечении безопасности Европы. По словам источников, среди обсуждаемых вариантов — модернизация французских ядерных сил, размещение ядерных носителей за пределами Франции и усиление войск НАТО на восточном фланге.

Отдельно рассматривается идея предоставления неядерным странам ЕС технических возможностей, которые позволили бы им при необходимости создать атомное оружие. Формально это не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, если не предпринимаются практические шаги по его созданию.

Эксперты отмечают, что Европа переживает «кризис доверия» к системе расширенного сдерживания США, которая десятилетиями предотвращала распространение ядерного оружия. В то же время в Вашингтоне заявляют, что Трамп «сделал для НАТО больше, чем кто-либо», настаивая на увеличении оборонных расходов союзников.

Франция и Великобритания — единственные ядерные державы в НАТО помимо США, однако их арсеналы значительно меньше: у Франции около 290 боеголовок, у Великобритании — примерно 225, тогда как у США — около 3 700. Некоторые американские и европейские чиновники сомневаются, что Париж и Лондон способны самостоятельно сдерживать Россию.

Тем не менее ряд стран — включая Польшу, Германию и Нидерланды — уже выразили интерес к идее французского «ядерного зонтика». Польский премьер Дональд Туск подтвердил, что Варшава ведет серьезные переговоры с Парижем.

Несмотря на эти обсуждения, большинство европейских столиц подчеркивают, что НАТО остается основой их безопасности, хотя роль Европы в альянсе, по их мнению, должна заметно возрасти.

