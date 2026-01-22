Украинский МиГ-29 авиабомбой разнес базу россиян 22.01.2026, 13:42

Точный удар показали на видео.

На северном направлении фронта украинская авиация продолжает активно противодействовать попыткам врага накапливать силы для новых атак. Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты на модернизированных истребителях МиГ-29МУ1 буквально перечеркивают планы захватчиков, нанося точные авиаудары по их позициям.

На обнародованных кадрах зафиксирован момент успешной атаки на одно из мест сосредоточения живой силы противника. Пока российские оккупанты пытались накопить резервы на своих позициях, украинский самолет «корректировал» эти планы с помощью мощной авиабомбы.

Детали боевой работы:

Цель: Укрытие и место дислокации личного состава врага в лесополосе.

Средство поражения: Модернизированный истребитель МиГ-29МУ1, способный использовать современное высокоточное вооружение.

Результат: Прямое попадание авиабомбы полностью уничтожило объект вместе с россиянами, которые пытались там спрятаться.

«На севере ублюдки продолжают попытки накапливаться на своих позициях. Казаки на МиГ-29МУ1 буквально вносят свои коррективы в вражеские планы бомбами», - отмечают авторы видео.

