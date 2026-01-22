30 апреля 2026, четверг, 17:04
Белгидромет советует белорусам использовать «ледоходы»

12
  • 22.01.2026, 14:09
  • 7,006
О чем речь?

В морозную погоду синоптики Белгидромета напомнили о правилах безопасности на дорогах и тротуарах. Среди рекомендаций — использовать «ледоходы».

Основные советы при гололедице:

носить обувь с нескользящей подошвой или надевать «ледоходы»;

идти медленно, наступая на всю стопу;

держать руки вне карманов;

обходить люки и скользкие участки;

за рулем увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.

Ледоходы — это специальные накладки на обувь с металлическими шипами, которые надеваются на носок и пятку. Они помогают предотвратить падения и травмы в гололёд, особенно на тротуарах. Их также называют «ледоступами».

