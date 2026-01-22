Белгидромет советует белорусам использовать «ледоходы»12
- 22.01.2026, 14:09
В морозную погоду синоптики Белгидромета напомнили о правилах безопасности на дорогах и тротуарах. Среди рекомендаций — использовать «ледоходы».
Основные советы при гололедице:
носить обувь с нескользящей подошвой или надевать «ледоходы»;
идти медленно, наступая на всю стопу;
держать руки вне карманов;
обходить люки и скользкие участки;
за рулем увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.
Ледоходы — это специальные накладки на обувь с металлическими шипами, которые надеваются на носок и пятку. Они помогают предотвратить падения и травмы в гололёд, особенно на тротуарах. Их также называют «ледоступами».