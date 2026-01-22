Трамп официально создал «Совет мира»37
- 22.01.2026, 14:14
Опубликован список первых стран-участниц.
Сегодня, 22 января, президент США Дональд Трамп в рамках Всемирного экономического форума в Давосе представил свою инициативу - Совет мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.
«Это очень увлекательный день, который долго готовился. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого. Мы будем работать со многими другими, в частности с ООН», - отметил он.
Лидер США в своем выступлении подчеркнул, что «сегодня мир богаче, безопаснее и гораздо мирнее, чем это было всего год назад».
«Вы являетесь лидерами наций - в большинстве случаев очень популярные лидеры, в некоторых случаях менее популярные - но так и бывает в жизни», - сказал Трамп о членах Совета мира.
Американский президент похвастался достижением мира на Ближнем Востоке и добавил, что «уладил восемь войн, и еще одна скоро закончится», имея в виду войну в Украине. Он подчеркнул, что «каждая страна хочет стать частью Совета мира».
«Если мы сможем достичь успеха в Газе (с Советом мира, - ред.), мы можем распространить этот опыт. Мы можем сделать все, что угодно», - сказал Трамп.
Список стран-участниц Совета мира президента США следующий:
Бахрейн
Марокко
Аргентина
Армения
Азербайджан
Бельгия
Болгария
Египет
Венгрия
Индонезия
Иордания
Казахстан
Косово
Монголия
Пакистан
Парагвай
Катар
Саудовская Аравия
Турция
ОАЭ
Узбекистан
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что теперь Совет мира официально является международной организацией.
Совет мира Трампа
Напомним, 15 января Трамп объявил о планах создать Совет мира, который занимался бы надзором за послевоенным управлением Сектором Газа.
Впоследствии президент США направил официальные приглашения лидерам государств с предложением принять участие в работе Совета мира. В целом такие приглашения получили представители 49 стран, а также Европейская комиссия.
Странам, претендующим на постоянное место, предлагают внести не менее 1 млрд долларов.