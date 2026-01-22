Трамп официально создал «Совет мира» 37 22.01.2026, 14:14

21,312

Опубликован список первых стран-участниц.

Сегодня, 22 января, президент США Дональд Трамп в рамках Всемирного экономического форума в Давосе представил свою инициативу - Совет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

«Это очень увлекательный день, который долго готовился. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого. Мы будем работать со многими другими, в частности с ООН», - отметил он.

Лидер США в своем выступлении подчеркнул, что «сегодня мир богаче, безопаснее и гораздо мирнее, чем это было всего год назад».

«Вы являетесь лидерами наций - в большинстве случаев очень популярные лидеры, в некоторых случаях менее популярные - но так и бывает в жизни», - сказал Трамп о членах Совета мира.

Американский президент похвастался достижением мира на Ближнем Востоке и добавил, что «уладил восемь войн, и еще одна скоро закончится», имея в виду войну в Украине. Он подчеркнул, что «каждая страна хочет стать частью Совета мира».

«Если мы сможем достичь успеха в Газе (с Советом мира, - ред.), мы можем распространить этот опыт. Мы можем сделать все, что угодно», - сказал Трамп.

Список стран-участниц Совета мира президента США следующий:

Бахрейн

Марокко

Аргентина

Армения

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Египет

Венгрия

Индонезия

Иордания

Казахстан

Косово

Монголия

Пакистан

Парагвай

Катар

Саудовская Аравия

Турция

ОАЭ

Узбекистан

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что теперь Совет мира официально является международной организацией.

Совет мира Трампа

Напомним, 15 января Трамп объявил о планах создать Совет мира, который занимался бы надзором за послевоенным управлением Сектором Газа.

Впоследствии президент США направил официальные приглашения лидерам государств с предложением принять участие в работе Совета мира. В целом такие приглашения получили представители 49 стран, а также Европейская комиссия.

Странам, претендующим на постоянное место, предлагают внести не менее 1 млрд долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com