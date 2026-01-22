30 апреля 2026, четверг, 17:07
  • 22.01.2026, 16:54
Мы пользуемся технологиями «Формулы-1» каждый день

Один из самых зрелищных видов спорта незаметно улучшает транспорт, торговлю и даже здравоохранение.

«Формула-1» давно перестала быть лишь гонками на скорость. Как отметил руководитель Mercedes Тото Вольфф, болиды «Формулы-1» — это «самая быстрая лаборатория в мире», и разработки для трассы нередко находят применение в повседневной жизни, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых известных примеров стали подрулевые лепестки переключения передач. В конце 1980-х Ferrari впервые внедрила полуавтоматическую коробку передач в «Формуле-1», а уже к середине 1990-х эта технология перекочевала в дорожные автомобили и сегодня используется повсеместно.

Гибридные системы — еще одно наследие автоспорта. В 2009 году в «Формуле-1» появилась система рекуперации кинетической энергии (KERS), ставшая основой для современных высокопроизводительных гибридов, включая Mercedes-AMG One и гиперкары Ferrari.

Однако влияние «Формулы-1» выходит далеко за пределы автопрома. Инженеры Williams разработали аэродинамический элемент для открытых холодильников в супермаркетах, который снижает утечку холодного воздуха и экономит миллионы на энергозатратах. Та же команда адаптировала неудачную для гонок маховичную систему накопления энергии для лондонских автобусов, что позволило сократить расход топлива до 30%.

McLaren Applied Technologies пошла еще дальше. Анализируя пит-стопы, компания перенесла методы телеметрии и обработки данных в медицину. В рамках проекта RAPID технологии «Формулы-1» используются для непрерывного мониторинга состояния младенцев в больницах.

