Арина Соболенко стала лицом люксового дома моды Gucci

Арина Соболенко стала лицом люксового дома моды Gucci32
- 22.01.2026, 17:45
Белорусская теннисистка представит бренд в женском теннисе.
Итальянский дом моды Gucci объявил нового амбассадора бренда, которым стала белоруска Арина Соболенко, написали в соцсетях компании. Белорусская теннисистка, которая сейчас возглавляет мировой рейтинг WTA и является чемпионкой US Open 2025 года, станет главным лицом Gucci в женском теннисе.
В рекламном видео Соболенко показана во время розыгрыша с ракеткой в руках. Она одета в длинное шелковое платье бежевых и темно-коричневых оттенков из коллекции весна-лето 2026 года. Образ дополнен перьевыми элементами, фирменным узором GG и золотыми серьгами с логотипом бренда.
Ранее Gucci также заключил партнерство с итальянским теннисистом, победителем четырех турниров из серии Большого шлема Янником Синнером. Он представляет не только основные коллекции, но и новую линию для зимних видов спорта Gucci Altitude.
Соболенко же недавно выбрала и компания Nike в качестве лица для запуска новой модели кроссовок Shox Z.