закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арина Соболенко стала лицом люксового дома моды Gucci

32
  22.01.2026, 17:45
  • 10,326
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка представит бренд в женском теннисе.

Итальянский дом моды Gucci объявил нового амбассадора бренда, которым стала белоруска Арина Соболенко, написали в соцсетях компании. Белорусская теннисистка, которая сейчас возглавляет мировой рейтинг WTA и является чемпионкой US Open 2025 года, станет главным лицом Gucci в женском теннисе.

В рекламном видео Соболенко показана во время розыгрыша с ракеткой в руках. Она одета в длинное шелковое платье бежевых и темно-коричневых оттенков из коллекции весна-лето 2026 года. Образ дополнен перьевыми элементами, фирменным узором GG и золотыми серьгами с логотипом бренда.

Ранее Gucci также заключил партнерство с итальянским теннисистом, победителем четырех турниров из серии Большого шлема Янником Синнером. Он представляет не только основные коллекции, но и новую линию для зимних видов спорта Gucci Altitude.

Соболенко же недавно выбрала и компания Nike в качестве лица для запуска новой модели кроссовок Shox Z.

Написать комментарий 32

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко