30 апреля 2026, четверг, 17:08
Ученые рассказали о правильной скорости приема пищи

  • 22.01.2026, 18:06
Существует связь между быстрым приемом пищи и ожирением.

Привычка есть наспех, распространенная из-за нехватки времени, постоянного отвлечения на гаджеты или образа жизни, может иметь негативные последствия для здоровья, предупреждают врачи и ученые, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По словам гастроэнтеролога Джастина Филда из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, при быстром приеме пищи человек хуже пережевывает еду и заглатывает больше воздуха. Это может вызывать вздутие, дискомфорт после еды, изжогу и способствовать перееданию.

Исследования подтверждают риски. Последние исследования показывают, что существует связь между быстрым приемом пищи и ожирением. Более поздние работы связывают эту привычку с повышенным риском гипертонии, метаболического синдрома, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.

Эксперты подчеркивают, что проблема не в скорости как таковой, а в том, что мозг не успевает получить сигнал о насыщении. «Медленное питание помогает синхронизировать сигналы между желудком и мозгом, снижает скачки сахара в крови и способствует лучшему контролю веса», — отмечает доктор из США Джейми Альмандос.

Чтобы замедлиться, специалисты советуют выбирать продукты, требующие более тщательного пережевывания — овощи, фрукты, орехи, бобовые, цельные куски мяса. Также рекомендуется избегать ультрапереработанных продуктов, есть без экранов, делать паузы между укусами и чаще принимать пищу в компании.

При этом врачи подчеркивают, что не стоит превращать контроль скорости еды в источник стресса. «Еда — это польза и удовольствие. Главное — осознанность, а не идеальный темп», — отмечают специалисты.

