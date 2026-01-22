Минобразования Беларуси изменило вступительные экзамены 1 22.01.2026, 18:55

Министерство образования Беларуси обновило перечень вступительных экзаменов по ряду специальностей. Изменения затронули как гуманитарные, так и технические направления. Главное новшество — иностранный язык перестанет быть обязательным экзаменом для части популярных специальностей.

С 2027 года абитуриенты, поступающие на специальности «Правоведение», «Государственное управление» и «Пограничная безопасность», вместо иностранного языка будут сдавать «Историю Беларуси в контексте всемирной истории». Вторым обязательным экзаменом для этих направлений по-прежнему останется обществоведение.

Корректировки коснулись и производственных направлений. Для специальностей, связанных с производством продуктов питания, математику заменили на биологию.

Абитуриентов, планирующих поступление на специальности лесного хозяйства, также ждут изменения: вместо химии обязательным экзаменом станет физика.

Где узнать подробности

Полный перечень изменений закреплён в новом постановлении Министерства образования и опубликован в официальных документах, а также на сайтах вузов.

При этом для выпускников 11-х классов 2026 года поступления правила остаются прежними, подчеркнули в Минобразования.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com