На руке Трампа заметили новый огромный синяк

На руке Трампа заметили новый огромный синяк13
- 22.01.2026, 19:03
Фотофакт.
У президента США Дональда Трампа во время выступления в Давосе заметили свежий крупный синяк на тыльной стороне левой руки. Как сообщает британская газета Metro, это уже не первый подобный случай.
«Сегодня во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе фотографы запечатлели свежий синяк на левой руке президента», — говорится в сообщении.
1 января газета The Wall Street Journal писала, что Трамп стремится скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. В публикации говорится, что советники американского президента все чаще замечают внешние проявления его возраста. Так, во время съезда Республиканской партии в Милуоки кожа Трампа оказалась настолько чувствительной, что у американского лидера началось кровотечение после того, как его случайно задела кольцом генеральный прокурор Пэм Бонди.