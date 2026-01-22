Сын Бекхэма планирует написать книгу-разоблачение о своей семье 7 22.01.2026, 19:04

3,150

Бруклин Бекхэм

Она может стать громким произведением в жанре откровенных мемуаров знаменитостей.

Бруклин Бекхэм, сын известного футболиста Дэвида Бекхэм, готовит собственный литературный проект, который может пролить свет на внутренние семейные конфликты. Недавнее резонансное заявление 26-летнего Бруклина в Instagram, где он обвинил родителей в попытках контролировать его жизнь и вмешательстве в его брак с Николой Пельтц, многие восприняли как прощание и окончательный разрыв с семьей, пишет Daily Mail (перевод — сайт Charter97.org).

Однако инсайдеры утверждают, что это лишь начало новой стратегии Бруклина. У него давно есть литературный агент, которому поступали предложения о кулинарных книгах, проектах по фотографии и других публикациях, но сын Бекхэмов всегда откладывал идею автобиографии. Сейчас, по словам источников, ситуация изменилась из-за обострения семейного конфликта и желания Бруклина рассказать свою версию событий.

«Это первый раз, когда он всерьез рассматривает возможность рассказать свою историю, чтобы прояснить ситуацию», — отметил источник. Молодой человек обсуждал проект с Николь и ее семьей.

Семья Бекхэмов, по информации инсайдеров, осознает риски. Любое публичное отрицание или давление может лишь усилить желание Бруклина продвигать собственную версию событий.

Эксперты в издательских кругах отмечают, что нынешний тренд автобиографий знаменитостей задает пример принца Гарри. Его мемуары не только вызвали бурю в королевской семье, но и стали новым стандартом в мире публикаций о звездах.

Судя по всему, история Бруклина Бекхэма может стать следующим громким произведением в жанре откровенных мемуаров знаменитостей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com