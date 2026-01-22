В Минске снова появятся городские электрички 5 22.01.2026, 19:13

Их вернут после пяти месяцев отсутствия.

В Беларусь возвращаются поезда городских линий, которые в народе называют городскими электричками, пишет Blizko.by.

В сентябре 2025 года СМИ сообщили, что проект «городских электричек» в Минске, который в торжественной обстановке запустили ровно 14 лет назад, закончился. Причем без объяснения причин со стороны Белорусских железных дорог. Сначала электрички Stadler, специально купленные для этого формата, начали заменять обычными старыми рижскими электричками ЭР9, а потом просто отменили.

На транспортных форумах сообщали, что составы стоят в депо «под забором» — то есть, не выходят на линии и без ремонта вряд ли выйдут. Вскоре пресс-служба БелЖД объяснила, что составы находятся на плановом ремонте.

Спустя пять месяцев, городские электрички возвращаются в расписание. Пока что только по маршруту Минск — Беларусь (так называется станция в Заславле).

В расписании заявлены по шесть пар поездов в первые дни и по семь пар в последующие. Городские электрички будут в ходу с 5.00 до 22.00.

Напомним, в 2022 году в «Штадлер Минск» сообщили о сокращении штата, переводе некоторых работников на заводы в других странах, объясняя это санкциями. Но тогда предупредили, что полностью закрывать белорусское предприятие не планируется. После снятия санкций на заводе в Фаниполе собирались нарастить объемы производства прошлых лет.

В 2023-м швейцарские инвесторы подтвердили, что не собираются уходить из Беларуси и что завод «Штадлер Минск» в Фаниполе продолжал работать. В марте этого года в отчете компании сообщалось, что предприятие работает на минимальной загрузке, а также что там намерены возобновить работу, как только будут сняты санкции.

