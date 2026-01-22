Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы

Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы6
- 22.01.2026, 19:19
Президент Украины намекнул на неоднозначные действия премьера Венгрии.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал «заслуживающей подзатыльника» позицию людей, которые живут за счет Европы, но продают ее интересы.
В своей речи президент назвал имя Виктор.
«Каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если ему комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы», — сказал Зеленский.
Украинский президент не уточнил, кого он имеет в виду, однако среди европейских лидеров сейчас есть один человек с таким именем — премьер Венгрии Виктор Орбан.
Венгрия неоднократно блокировала введение новых санкций против России, но после давления или переговоров с Брюсселем давала свое согласие.