Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы 6 22.01.2026, 19:19

Президент Украины намекнул на неоднозначные действия премьера Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал «заслуживающей подзатыльника» позицию людей, которые живут за счет Европы, но продают ее интересы.

В своей речи президент назвал имя Виктор.

«Каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если ему комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы», — сказал Зеленский.

Украинский президент не уточнил, кого он имеет в виду, однако среди европейских лидеров сейчас есть один человек с таким именем — премьер Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия неоднократно блокировала введение новых санкций против России, но после давления или переговоров с Брюсселем давала свое согласие.

