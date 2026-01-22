Для белорусов ввели новый налог 20 22.01.2026, 23:41

35,222

Он удивил многих граждан.

В Беларуси с 2026 года начал действовать новый налог. Что он собой представляет, объяснил председатель экспертного совета Палаты налоговых консультантов Олег Бурдюк, пишет Office Life.

Очередная норма Налогового кодекса предусматривает уплату денег с сувенирной продукции, которую вручают на различных мероприятиях.

Как это и бывает с налогами, все не так просто. Стоит учитывать множество нюансов.

Сумма презентов от одного организатора не должна в течение года превышать Br259. Если вы попали на фестиваль со множеством участников, то общее количество сувениров от всех них не считается.

В то же время, если активно посещать мероприятия одного организатора и регулярно получать от него медали, канцелярские принадлежности, печатную продукцию, статуэтки, брелоки, то презенты могут облагаться налогом.

Бурдюк подчеркнул ключевое условие: данная продукция предназначена для вручения в качестве памятной вещи или в представительских целях.

Известно, что размер выплаты составляет ставку подоходного налога, то есть 13% облагаемой суммы.

Каждый год в Беларуси корректируется Налоговый кодекс, а правки начинают действовать с 1 января.

Причем меняться могут не только суммы, но и принципы их расчета, а также налоговые база и шкала.

Так, в 2026 году вводятся повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для владельцев жилья с большой площадью, а граждане со сверхдоходами заплатят подоходный исходя из новых критериев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com