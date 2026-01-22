Южная Корея готова противостоять Китаю 22.01.2026, 19:41

Сеул обладает достаточными рычагами, чтобы дать отпор.

Сеул активизирует дипломатические и экономические усилия, чтобы выстроить более устойчивую политику в отношениях с Китаем на фоне растущего давления со стороны Пекина. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в последние месяцы демонстрирует стремление улучшить диалог с КНР, однако параллельно углубляет сотрудничество с США и Японией, что вызывает обеспокоенность в Пекине, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org)..

В январе Ли Чжэ Мен совершил четырехдневный визит в Китай, где подписал ряд соглашений в сферах торговли, климата и транспорта. В то же время уже в ноябре Сеул и Вашингтон объявили о беспрецедентном соглашении по сотрудничеству в области атомных подводных лодок. Этот шаг направлен на сдерживание КНДР, но также усиливает возможности Южной Кореи по мониторингу китайской активности, что Китай рассматривает как угрозу своим интересам.

Опыт прошлых лет показывает, что Пекин активно использует экономические рычаги давления. В 2016–2017 годах после размещения американской системы ПРО THAAD Китай ввел неофициальные санкции против южнокорейских компаний и отраслей, что, по оценкам, обошлось экономике Республики Корея более чем в 15 млрд долларов. Аналогичные меры применялись и позже, включая ограничения на экспорт ключевых товаров и давление на южнокорейский бизнес в КНР.

Эксперты отмечают, что Южная Корея не может в одиночку эффективно противостоять такому давлению, учитывая масштаб двусторонней торговли, превышающей 300 млрд долларов в год. Однако в координации с союзниками — США, Японией, Австралией и странами G7 — Сеул располагает значительными рычагами. Китай, в свою очередь, сильно зависит от импорта ряда критически важных товаров из этих стран, включая дисплеи, судовые двигатели, материалы для электроники и энергетики.

Аналитики предлагают создать механизм коллективного экономического сдерживания, при котором давление на одну страну рассматривалось бы как давление на всех, с автоматическими ответными мерами. Подобный подход уже применяется Евросоюзом и, по оценкам, снизил эффективность китайского экономического принуждения.

В условиях обострения геоэкономической конкуренции Южная Корея все чаще делает ставку на союзников, рассчитывая, что совместные действия позволят защитить ее внешнеполитическую самостоятельность и снизить уязвимость перед давлением Пекина.

