FT: США и Украина ждут ответа РФ по встрече в ОАЭ 3 22.01.2026, 21:24

Путину хотят предложить энергетическое перемирие.

Украина и США хотят предложить стране-агрессору РФ энергетическое перемирие на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, которые, как ожидается, пройдут 23-го и 24 января. Об этом проинформировала Financial Times со ссылкой на источники.

О первой трехсторонней встрече в ОАЭ в формате Украина – РФ – США после переговоров с президентом США Дональдом Трампом 22 января в Давосе заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. При этом он выразил надежду, что «Эмираты об этом знают».

«Иногда у нас такие сюрпризы от американской стороны», – добавил президент.

Он отметил, что россияне «должны быть готовы к компромиссам» – «не только Украина».

Сама РФ пока не подтвердила свое участие во встрече, сообщил FT высокопоставленный американский чиновник. Украинская и американская стороны ожидают ответа Москвы, уточнили в комментарии СМИ в ОП Украины.

Ожидается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер обсудят эту идею с нелегитимным российским президентом Владимиром Путиным в Москве 22 января.

Уиткофф заявил, что после встречи с Путиным он и Кушнер отправятся сразу в Абу-Даби.

Как рассказал источник FT, на этой неделе РФ сообщила США, что Путин открыт к проведению параллельных переговоров с Украиной, при которых посредники будут курсировать между делегациями, однако Москва не соглашалась на трехсторонний формат переговоров.

Если Путин примет предложение США, эта встреча станет первой с момента возвращения Трампа в Белый дом, когда американские чиновники одновременно сядут за стол переговоров с российскими и украинскими представителями, подчеркнуло СМИ.

Делегации США и Украины обсудили возможность предложить России ограниченное прекращение огня, в рамках которого страна-агрессор прекратила бы удары по украинской энергетике в обмен на прекращение Киевом атак на российские НПЗ и танкеры «теневого флота», проинформировали два источника FT.

Переговоры находятся на ранней стадии, но Путин вряд ли согласится на такое предложение, поскольку считает давление на энергетическую инфраструктуру Украины важным рычагом влияния, добавил собеседник СМИ.

С осторожностью к энергетическому перемирию относятся и в Киеве. Дальнобойные дроны успешно поражают российские нефтегазовые объекты, а в последнее время и нефтяные танкеры в Черном и Средиземном морях, которые подпитывают военную машину Кремля, указала FT.

