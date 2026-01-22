«Магия за пределами Хогвартса» 9 22.01.2026, 21:31

6,300

На «Лидском пиве» объяснили, почему изображение мастера на банках с пивом печатают вверх ногами.

На предприятии «Лидское пиво» объяснили, почему на банках пива из серии «Коллекция Мастера. Пшеничное» этикетка выглядит как будто перевёрнутой. Многие покупатели посчитали это обычной производственной ошибкой, которую почему-то не заметили во время контроля качества. Однако оказалось, что так было задумано изначально, пишет Telegraf.news.

В пресс-службе самого производителя с юмором отметили, что с претензий об «ошибке» на баночках к ним обращаются «чаще, чем с просьбой о возврате денег». Поэтому на предприятии посчитали необходимым объяснить, для чего производитель нарочно «перевернул» изображение на этикетке.

«Давайте объясним. Особенно тем, кто уже смеялся над этим раньше. Изображение «мастера» напечатано вверх ногами, потому что в сорте пшеницы есть осадок. А когда держишь банку в руках, переворачиваешь её и перемешиваешь. Магия за пределами Хогвартса», — объяснили на страничке «Лидского пива» в Threads.

View on Threads

Сложно не согласиться с тем, что это мудрый ход на стыке маркетинга и психологии. Ведь в текст на этикетке, на которой, конечно же, написано, что в данном сорте пива допускается наличие дрожжевого осадка, поэтому баночку стоит перевернуть перед употреблением, вчитываются немногие. А вот не заметить то, что изображение на банке у вас в руках какое-то «неправильное», довольно сложно — чисто инстинктивно хочется перевернуть баночку «правильной» стороной.

Перевернули, поняли, что «ошибку» допустили не вы, а производитель, перевернули обратно — вуаля, напиток уже перемешан, что и требовалось для нужного вкуса. Именно на этот психологический трюк вашего подсознания и рассчитывает производитель.

А вот со стеклянными бутылками, в которых также выпускается эта серия, такой трюк уже не работает.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com