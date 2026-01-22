Таможенники получили право останавливать иностранные фуры внутри Беларуси 5 22.01.2026, 22:38

Лукашенко подписал указ.

В Беларуси обновили правила для международных автоперевозок. 22 января Александр Лукашенко подписал указ, который заметно расширяет возможности таможенных органов — и теперь контроль выходит за пределы пограничных пунктов.

Таможня получает право проверять у иностранных перевозчиков разрешительные документы на проезд по Беларуси («дазволы») не только на границе, но и внутри страны — в ведомственных пунктах таможенного оформления.

