Беларусь уличили в перепродаже российских технологий

  • 22.01.2026, 23:07
Режим Лукашенко продает технологии РФ Индии.

Индия получает российские технологии ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через Беларусь, пишет издание Military Watch Magazine.

Журнал заметил, что Вооруженные силы (ВС) Индии начали получать ударные БПЛА «Беркут-БМ» белорусского производства. По данным издания, оснащенный двигателем производства китайской компании Swiwin реактивный дрон развивает скорость 0,34 числа Маха, имеет дальность полета 150 километров и «оптимизирован для быстрого захода на цель, пикирования и точного поражения стационарных или движущихся целей».

MWM пишет, что «Беркут-БМ» разработан при поддержке России, ВС которой «стали самыми опытными в мире в использовании одноразовых беспилотников для нанесения ударов».

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко