Беларусь уличили в перепродаже российских технологий 6 22.01.2026, 23:07

14,748

Режим Лукашенко продает технологии РФ Индии.

Индия получает российские технологии ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через Беларусь, пишет издание Military Watch Magazine.

Журнал заметил, что Вооруженные силы (ВС) Индии начали получать ударные БПЛА «Беркут-БМ» белорусского производства. По данным издания, оснащенный двигателем производства китайской компании Swiwin реактивный дрон развивает скорость 0,34 числа Маха, имеет дальность полета 150 километров и «оптимизирован для быстрого захода на цель, пикирования и точного поражения стационарных или движущихся целей».

MWM пишет, что «Беркут-БМ» разработан при поддержке России, ВС которой «стали самыми опытными в мире в использовании одноразовых беспилотников для нанесения ударов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com