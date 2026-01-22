Волонтера Сергея Стерненко назначили в Минобороны Украины

Волонтера Сергея Стерненко назначили в Минобороны Украины2
- 22.01.2026, 23:17
Он назвал цели.
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил в Facebook 22 января, что назначил известного волонтера Сергея Стерненко своим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте в войне против РФ.
«Встретился с волонтером Сергеем Стерненко. Недавно у него был разговор с президентом – мы углубляем сотрудничество для выполнения поставленных задач. Теперь Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений», – написал глава Минобороны.
По словам Федорова, есть несколько треков, над которыми Министерству обороны следует работать уже сейчас.
«Первый – базовое обеспечение дроновых подразделений. Снабжение также нужно систематизировать – военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас», – отметил министр.
Еще один фокус, как подчеркнул Федоров, – аналитика и эффективность.
«Именно здесь поможет экспертиза Сергея. Сейчас всего 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений врага. Наша цель – помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян. Дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом – мы усовершенствуем все процессы, опираясь на качественные данные с фронта и фидбэк военных», – проинформировал глава Минобороны.
Стерненко сообщил в Facebook, что его пригласил в команду Федоров.
«Пока – в статусе советника», – уточнил он.
Стерненко рассказал, что его видение развития беспилотных технологий и в целом относительно обороны Украины практически полностью совпадает с видением Федорова, поэтому «готов помочь реализовать его стратегию».
«Оккупанты должны уничтожаться в промышленных масштабах. Для этого создадим новые возможности для нашей армии, в частности дроновых подразделений. Будем разрушать преграды и способствовать масштабированию наилучшего опыта для укрепления сил обороны – в интересах украинского солдата и страны», – указал новоназначенный советник главы Минобороны.