Украинцев просят сделать запас воды и еды на 3–5 дней 2 23.01.2026, 4:02

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с призывом заранее подготовиться к возможным осложнениям в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД Украины.

В ведомстве отмечают, что из-за нагрузки на энергосистему возможны временные перебои с электро- и теплоснабжением. Именно поэтому украинцев просят заранее позаботиться о базовых потребностях семьи на несколько дней.

МВД Украины рекомендует сформировать запас минимум на 3-5 суток. Это поможет избежать лишнего риска в случае осложнения ситуации. В частности, советуют иметь:

питьевую воду;

техническую воду;

продукты длительного хранения;

необходимые лекарственные средства;

минимальный запас наличных денег.

Отдельно отмечается подготовка чемодана первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства личной гигиены и элементы для обогрева.

«Во время чрезвычайной ситуации в энергетике важно заботиться о базовой готовности домохозяйства и иметь запас на несколько дней», - подчеркнули в МВД.

Также гражданам советуют проверить уровень заряда павербанков, фонарей и других резервных источников питания. Владельцам транспорта рекомендуют убедиться в исправном техническом состоянии авто и наличии топлива.

