Украинцев просят сделать запас воды и еды на 3–5 дней
- 23.01.2026, 4:02
В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.
Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с призывом заранее подготовиться к возможным осложнениям в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.
Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД Украины.
В ведомстве отмечают, что из-за нагрузки на энергосистему возможны временные перебои с электро- и теплоснабжением. Именно поэтому украинцев просят заранее позаботиться о базовых потребностях семьи на несколько дней.
МВД Украины рекомендует сформировать запас минимум на 3-5 суток. Это поможет избежать лишнего риска в случае осложнения ситуации. В частности, советуют иметь:
питьевую воду;
техническую воду;
продукты длительного хранения;
необходимые лекарственные средства;
минимальный запас наличных денег.
Отдельно отмечается подготовка чемодана первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства личной гигиены и элементы для обогрева.
«Во время чрезвычайной ситуации в энергетике важно заботиться о базовой готовности домохозяйства и иметь запас на несколько дней», - подчеркнули в МВД.
Также гражданам советуют проверить уровень заряда павербанков, фонарей и других резервных источников питания. Владельцам транспорта рекомендуют убедиться в исправном техническом состоянии авто и наличии топлива.