30 апреля 2026, четверг, 16:25
Украинская делегация направилась в ОАЭ на переговоры с США и РФ

4
  • 23.01.2026, 6:22
  • 5,584
Украинская делегация направилась в ОАЭ на переговоры с США и РФ

Встреча пройдет в Абу-Даби сегодня.

Украинская делегация уже отправилась в Арабские Эмираты на переговоры с российской и украинской делегациями, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

«Сейчас наша команда направляется в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Ожидаем, как это пройдет, и будем определяться со следующими шагами», — написал глава государства в своем телеграм-канале.

Встреча пройдет в Абу-Даби 23 января и продлится два дня. Как со ссылкой на источники писала The Financial Times, украинская и американская делегации планируют предложить российской стороне прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

