Украинская делегация направилась в ОАЭ на переговоры с США и РФ

Украинская делегация направилась в ОАЭ на переговоры с США и РФ4
- 23.01.2026, 6:22
- 5,584
Встреча пройдет в Абу-Даби сегодня.
Украинская делегация уже отправилась в Арабские Эмираты на переговоры с российской и украинской делегациями, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
«Сейчас наша команда направляется в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Ожидаем, как это пройдет, и будем определяться со следующими шагами», — написал глава государства в своем телеграм-канале.
Встреча пройдет в Абу-Даби 23 января и продлится два дня. Как со ссылкой на источники писала The Financial Times, украинская и американская делегации планируют предложить российской стороне прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.